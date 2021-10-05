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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 67686970

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Глобус 4 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
23%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
46%
6
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 18:39

  emeta написав:Так выходит 22% онлайн на пол года с ежемесячной выплатой с бонусом Минфина или нет?

Виходить, перевірено на практиці.
patrikk
 
Повідомлень: 267
З нами з: 25.06.15
Подякував: 33 раз.
Подякували: 13 раз.
 
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  #<1 ... 67686970
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Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

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