RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Глобус

Банк Глобус
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 67686970

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Глобус 4 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
23%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
46%
6
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 18:39

  emeta написав:Так выходит 22% онлайн на пол года с ежемесячной выплатой с бонусом Минфина или нет?

Виходить, перевірено на практиці.
patrikk
 
Повідомлень: 267
З нами з: 25.06.15
Подякував: 33 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 21:32

ех...

----
В акції не беруть участь депозити
Клієнтів, які мають діючі вклади або мали вклади протягом 90 днів до моменту подання заявки до банку "Глобус"
Менш, ніж 50 000 гривень
Термін менше 6 місяців
При наданні недостовірних даних
Відкриті до подачі заявки
greenozon
 
Повідомлень: 15308
З нами з: 01.06.14
Подякував: 336 раз.
Подякували: 1457 раз.
 
Профіль
1
1
3
Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 23:20

Хочу відкрити депо (200-250т). Що потрібно отримати в банку (карту або ІБАН) що б
1. Завести гроші дистанційно
2. Відкрити депо з рахунку/картки
3.
Після закінчення вивести гроші дистанційно в інший банк
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3033
З нами з: 31.03.13
Подякував: 21 раз.
Подякували: 249 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 67686970
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Кредит Дніпро 1 ... 18, 19, 20
Stringer » П'ят 14 січ, 2022 17:55
198 83280
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 лип, 2023 23:17
novichok
МТБ Банк 1 ... 16, 17, 18
Алексей77 » Чет 27 січ, 2022 18:39
179 193538
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 лип, 2023 21:27
cohan
А-Банк 1 ... 124, 125, 126
V2 » Суб 01 січ, 2022 21:06
1256 847663
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 лип, 2023 20:40
FinTech

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Глобус (693)
20.07.2023 23:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.