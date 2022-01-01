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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 17 лип, 2023 18:39
emeta написав:
Так выходит 22% онлайн на пол года с ежемесячной выплатой с бонусом Минфина или нет?
Виходить, перевірено на практиці.
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Додано: Пон 17 лип, 2023 21:32
ех...
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В акції не беруть участь депозити
Клієнтів, які мають діючі вклади або мали вклади протягом 90 днів до моменту подання заявки до банку "Глобус"
Менш, ніж 50 000 гривень
Термін менше 6 місяців
При наданні недостовірних даних
Відкриті до подачі заявки
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Додано: Чет 20 лип, 2023 23:20
Хочу відкрити депо (200-250т). Що потрібно отримати в банку (карту або ІБАН) що б
1. Завести гроші дистанційно
2. Відкрити депо з рахунку/картки
3.
Після закінчення вивести гроші дистанційно в інший банк
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novichok
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Додано: П'ят 21 лип, 2023 07:40
novichok написав:
Хочу відкрити депо (200-250т). Що потрібно отримати в банку (карту або ІБАН) що б
1. Завести гроші дистанційно
2. Відкрити депо з рахунку/картки
3.
Після закінчення вивести гроші дистанційно в інший банк
Якщо все безкоштовно,то можливо. Віртуальна глобус плюс достатньо
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