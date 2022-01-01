Виходить, перевірено на практиці.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 17 лип, 2023 18:39
Додано: Пон 17 лип, 2023 21:32
ех...
----
В акції не беруть участь депозити
Клієнтів, які мають діючі вклади або мали вклади протягом 90 днів до моменту подання заявки до банку "Глобус"
Менш, ніж 50 000 гривень
Термін менше 6 місяців
При наданні недостовірних даних
Відкриті до подачі заявки
Додано: Чет 20 лип, 2023 23:20
Хочу відкрити депо (200-250т). Що потрібно отримати в банку (карту або ІБАН) що б
1. Завести гроші дистанційно
2. Відкрити депо з рахунку/картки
3.
Після закінчення вивести гроші дистанційно в інший банк
Додано: П'ят 21 лип, 2023 07:40
Додано: Пон 24 лип, 2023 08:32
Re: Банк Глобус
Привет. Подскажите, как пополнить онлайн-депозит ? Можно оформить в приложении, а потом пополнить наличными через кассу в отделении банка ?
|