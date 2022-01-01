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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 67686970

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Банк Глобус 4 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
23%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
46%
6
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 18:39

  emeta написав:Так выходит 22% онлайн на пол года с ежемесячной выплатой с бонусом Минфина или нет?

Виходить, перевірено на практиці.
patrikk
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 21:32

ех...

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В акції не беруть участь депозити
Клієнтів, які мають діючі вклади або мали вклади протягом 90 днів до моменту подання заявки до банку "Глобус"
Менш, ніж 50 000 гривень
Термін менше 6 місяців
При наданні недостовірних даних
Відкриті до подачі заявки
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 23:20

Хочу відкрити депо (200-250т). Що потрібно отримати в банку (карту або ІБАН) що б
1. Завести гроші дистанційно
2. Відкрити депо з рахунку/картки
3.
Після закінчення вивести гроші дистанційно в інший банк
novichok
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 07:40

  novichok написав:Хочу відкрити депо (200-250т). Що потрібно отримати в банку (карту або ІБАН) що б
1. Завести гроші дистанційно
2. Відкрити депо з рахунку/картки
3.
Після закінчення вивести гроші дистанційно в інший банк

Якщо все безкоштовно,то можливо. Віртуальна глобус плюс достатньо
sens
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 08:32

Re: Банк Глобус

Привет. Подскажите, как пополнить онлайн-депозит ? Можно оформить в приложении, а потом пополнить наличными через кассу в отделении банка ?
ivandreygm
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 09:32

  ivandreygm написав:Привет. Подскажите, как пополнить онлайн-депозит ? Можно оформить в приложении, а потом пополнить наличными через кассу в отделении банка ?


Можно.
Да.
Также пополнить можно СЭП-ом.
Vatsyk
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