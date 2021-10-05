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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 67686970

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Банк Глобус 4 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
23%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
46%
6
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 18:39

  emeta написав:Так выходит 22% онлайн на пол года с ежемесячной выплатой с бонусом Минфина или нет?

Виходить, перевірено на практиці.
patrikk
 
Повідомлень: 267
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 21:32

ех...

----
В акції не беруть участь депозити
Клієнтів, які мають діючі вклади або мали вклади протягом 90 днів до моменту подання заявки до банку "Глобус"
Менш, ніж 50 000 гривень
Термін менше 6 місяців
При наданні недостовірних даних
Відкриті до подачі заявки
greenozon
 
Повідомлень: 15323
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Подякували: 1459 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 23:20

Хочу відкрити депо (200-250т). Що потрібно отримати в банку (карту або ІБАН) що б
1. Завести гроші дистанційно
2. Відкрити депо з рахунку/картки
3.
Після закінчення вивести гроші дистанційно в інший банк
novichok
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 07:40

  novichok написав:Хочу відкрити депо (200-250т). Що потрібно отримати в банку (карту або ІБАН) що б
1. Завести гроші дистанційно
2. Відкрити депо з рахунку/картки
3.
Після закінчення вивести гроші дистанційно в інший банк

Якщо все безкоштовно,то можливо. Віртуальна глобус плюс достатньо
sens
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 08:32

Re: Банк Глобус

Привет. Подскажите, как пополнить онлайн-депозит ? Можно оформить в приложении, а потом пополнить наличными через кассу в отделении банка ?
ivandreygm
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 09:32

  ivandreygm написав:Привет. Подскажите, как пополнить онлайн-депозит ? Можно оформить в приложении, а потом пополнить наличными через кассу в отделении банка ?


Можно.
Да.
Также пополнить можно СЭП-ом.
Vatsyk
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 11:55

  Vatsyk написав:
  ivandreygm написав:Привет. Подскажите, как пополнить онлайн-депозит ? Можно оформить в приложении, а потом пополнить наличными через кассу в отделении банка ?


Можно.
Да.
Также пополнить можно СЭП-ом.


6 мес депо пополнять можно? или только в течении 30 дн на любую сумму?
super_mohito
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Повідомлень: 356
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 12:12

super_mohito
1 мес. с дня открытия. До 1 млн грн
Vatsyk
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 13:07

Все нормально, рекомендую.

Обслуговуюсь у банку вже понад 3 роки.Банк стає все краще та краще. Компетентні оператори завжди на зв’язку у будь який час доби. Миттєве поповнення картки Глобус банку з картки іншого банку, через сторонні сервіси. Всім, хто ще сумнівається, який обрати банк, рекомендую саме цей банк.
AntonenkoVasSs0
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 13:14

  Vatsyk написав:super_mohito
1 мес. с дня открытия. До 1 млн грн


Документы требуют с 400К?
emeta
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