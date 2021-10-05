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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 17 лип, 2023 18:39
emeta написав:
Так выходит 22% онлайн на пол года с ежемесячной выплатой с бонусом Минфина или нет?
Виходить, перевірено на практиці.
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Додано: Пон 17 лип, 2023 21:32
ех...
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В акції не беруть участь депозити
Клієнтів, які мають діючі вклади або мали вклади протягом 90 днів до моменту подання заявки до банку "Глобус"
Менш, ніж 50 000 гривень
Термін менше 6 місяців
При наданні недостовірних даних
Відкриті до подачі заявки
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Додано: Чет 20 лип, 2023 23:20
Хочу відкрити депо (200-250т). Що потрібно отримати в банку (карту або ІБАН) що б
1. Завести гроші дистанційно
2. Відкрити депо з рахунку/картки
3.
Після закінчення вивести гроші дистанційно в інший банк
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novichok
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Додано: П'ят 21 лип, 2023 07:40
novichok написав:
Хочу відкрити депо (200-250т). Що потрібно отримати в банку (карту або ІБАН) що б
1. Завести гроші дистанційно
2. Відкрити депо з рахунку/картки
3.
Після закінчення вивести гроші дистанційно в інший банк
Якщо все безкоштовно,то можливо. Віртуальна глобус плюс достатньо
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sens
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Додано: Пон 24 лип, 2023 08:32
Привет. Подскажите, как пополнить онлайн-депозит ? Можно оформить в приложении, а потом пополнить наличными через кассу в отделении банка ?
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ivandreygm
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Додано: Пон 24 лип, 2023 09:32
ivandreygm написав:
Привет. Подскажите, как пополнить онлайн-депозит ? Можно оформить в приложении, а потом пополнить наличными через кассу в отделении банка ?
Можно.
Да.
Также пополнить можно СЭП-ом.
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Vatsyk
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Додано: Пон 24 лип, 2023 11:55
Vatsyk написав: ivandreygm написав:
Привет. Подскажите, как пополнить онлайн-депозит ? Можно оформить в приложении, а потом пополнить наличными через кассу в отделении банка ?
Можно.
Да.
Также пополнить можно СЭП-ом.
6 мес депо пополнять можно? или только в течении 30 дн на любую сумму?
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super_mohito
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Додано: Пон 24 лип, 2023 12:12
super_mohito
1 мес. с дня открытия. До 1 млн грн
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Vatsyk
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Додано: Вів 25 лип, 2023 13:07
Обслуговуюсь у банку вже понад 3 роки.Банк стає все краще та краще. Компетентні оператори завжди на зв’язку у будь який час доби. Миттєве поповнення картки Глобус банку з картки іншого банку, через сторонні сервіси. Всім, хто ще сумнівається, який обрати банк, рекомендую саме цей банк.
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AntonenkoVasSs0
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Додано: Вів 25 лип, 2023 13:14
Vatsyk написав:super_mohito
1 мес. с дня открытия. До 1 млн грн
Документы требуют с 400К?
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emeta
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