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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 68697071

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Глобус 4 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
23%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
46%
6
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 14:56

  AntonenkoVasSs0 написав:Обслуговуюсь у банку вже понад 3 роки.Банк стає все краще та краще. Компетентні оператори завжди на зв’язку у будь який час доби. Миттєве поповнення картки Глобус банку з картки іншого банку, через сторонні сервіси. Всім, хто ще сумнівається, який обрати банк, рекомендую саме цей банк.

Зачьот
novichok
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 17:49

%% за депозитами

З сьогоднішнього дня ставки за депозитами суттєво вниз.
Annet_
 
Повідомлень: 432
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greenozon

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