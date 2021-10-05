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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 25 лип, 2023 14:56
AntonenkoVasSs0 написав:
Обслуговуюсь у банку вже понад 3 роки.Банк стає все краще та краще. Компетентні оператори завжди на зв’язку у будь який час доби. Миттєве поповнення картки Глобус банку з картки іншого банку, через сторонні сервіси. Всім, хто ще сумнівається, який обрати банк, рекомендую саме цей банк.
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Додано: Вів 25 лип, 2023 17:49
З сьогоднішнього дня ставки за депозитами суттєво вниз.
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Додано: Вів 25 лип, 2023 21:49
Annet_ написав:
З сьогоднішнього дня ставки за депозитами суттєво вниз.
Так,в глобус +, ставки суттєво вниз. 21% вже немає
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Додано: Сер 26 лип, 2023 01:02
AntonenkoVasSs0 написав:
Обслуговуюсь у банку вже понад 3 роки.Банк стає все краще та краще. Компетентні оператори завжди на зв’язку у будь який час доби. Миттєве поповнення картки Глобус банку з картки іншого банку, через сторонні сервіси. Всім, хто ще сумнівається, який обрати банк, рекомендую саме цей банк.
Хуже обслуживания, чем в глобусе еще не встречал! Если возникнет проблема, то решаться будет долго.
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