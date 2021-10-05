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Обслуговування в українських
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 68697071

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Банк Глобус 4 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
23%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
46%
6
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 14:56

  AntonenkoVasSs0 написав:Обслуговуюсь у банку вже понад 3 роки.Банк стає все краще та краще. Компетентні оператори завжди на зв’язку у будь який час доби. Миттєве поповнення картки Глобус банку з картки іншого банку, через сторонні сервіси. Всім, хто ще сумнівається, який обрати банк, рекомендую саме цей банк.

Зачьот
novichok
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Повідомлень: 3047
З нами з: 31.03.13
Подякував: 21 раз.
Подякували: 251 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 17:49

%% за депозитами

З сьогоднішнього дня ставки за депозитами суттєво вниз.
Annet_
 
Повідомлень: 432
З нами з: 29.03.14
Подякував: 38 раз.
Подякували: 22 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 21:49

  Annet_ написав:З сьогоднішнього дня ставки за депозитами суттєво вниз.

Так,в глобус +, ставки суттєво вниз. 21% вже немає
sens
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Повідомлень: 13831
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 764 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 01:02

  AntonenkoVasSs0 написав:Обслуговуюсь у банку вже понад 3 роки.Банк стає все краще та краще. Компетентні оператори завжди на зв’язку у будь який час доби. Миттєве поповнення картки Глобус банку з картки іншого банку, через сторонні сервіси. Всім, хто ще сумнівається, який обрати банк, рекомендую саме цей банк.


Хуже обслуживания, чем в глобусе еще не встречал! Если возникнет проблема, то решаться будет долго.
pfauter
 
Повідомлень: 386
З нами з: 06.01.09
Подякував: 99 раз.
Подякували: 19 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 06:44

Глобус

Подскажите если кто знает, как создать шаблон в приложении?
Ни на странице "шаблоны", ни через перевод денег на карту не выходит, что и где нажать?
Дякую.
Feh14
 
Повідомлень: 11
З нами з: 13.02.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 07:11

  Feh14 написав:Подскажите если кто знает, как создать шаблон в приложении?
Ни на странице "шаблоны", ни через перевод денег на карту не выходит, что и где нажать? Дякую.
>>> см. тут и тут
FinTech
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Повідомлень: 596
З нами з: 01.10.22
Подякував: 2 раз.
Подякували: 153 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 11:07

  emeta написав:
  Vatsyk написав:super_mohito
1 мес. с дня открытия. До 1 млн грн


Документы требуют с 400К?
если пополнение онлайн?
и не одной суммой, а в теч. месяца?
flysoulfly
 
Повідомлень: 2341
З нами з: 13.01.09
Подякував: 975 раз.
Подякували: 102 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 13:52

  sens написав:21% вже немає

Зато пополнить можно существующие под 21%.
andreyiskra
 
Повідомлень: 1386
З нами з: 28.01.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 62 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 14:39

таке собі задоволення -

---
Поповнення Вкладу за депозитною програмою:
"Депозит онлайн" здійснюється без обмежень (до 1 млн грн) протягом
перших 30 днів з дати розміщення Вкладу

https://globusbank.com.ua/images/upload ... 17db21.pdf
greenozon
 
Повідомлень: 15328
З нами з: 01.06.14
Подякував: 337 раз.
Подякували: 1459 раз.
 
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  #<1 ... 68697071
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