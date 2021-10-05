Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 25 лип, 2023 14:56
AntonenkoVasSs0 написав:
Обслуговуюсь у банку вже понад 3 роки.Банк стає все краще та краще. Компетентні оператори завжди на зв’язку у будь який час доби. Миттєве поповнення картки Глобус банку з картки іншого банку, через сторонні сервіси. Всім, хто ще сумнівається, який обрати банк, рекомендую саме цей банк.
Зачьот
novichok
Повідомлень: 3048
З нами з: 31.03.13
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Додано: Вів 25 лип, 2023 17:49
З сьогоднішнього дня ставки за депозитами суттєво вниз.
Annet_
Повідомлень: 432
З нами з: 29.03.14
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Додано: Вів 25 лип, 2023 21:49
Annet_ написав:
З сьогоднішнього дня ставки за депозитами суттєво вниз.
Так,в глобус +, ставки суттєво вниз. 21% вже немає
sens
Повідомлень: 13833
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Подякував: 33 раз.
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Додано: Сер 26 лип, 2023 01:02
AntonenkoVasSs0 написав:
Обслуговуюсь у банку вже понад 3 роки.Банк стає все краще та краще. Компетентні оператори завжди на зв’язку у будь який час доби. Миттєве поповнення картки Глобус банку з картки іншого банку, через сторонні сервіси. Всім, хто ще сумнівається, який обрати банк, рекомендую саме цей банк.
Хуже обслуживания, чем в глобусе еще не встречал! Если возникнет проблема, то решаться будет долго.
pfauter
Повідомлень: 386
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Додано: Сер 26 лип, 2023 06:44
Подскажите если кто знает, как создать шаблон в приложении?
Ни на странице "шаблоны", ни через перевод денег на карту не выходит, что и где нажать? Дякую.
Feh14
Повідомлень: 11
З нами з: 13.02.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
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Додано: Сер 26 лип, 2023 07:11
Feh14 написав:
Подскажите если кто знает, как создать шаблон в приложении?
Ни на странице "шаблоны", ни через перевод денег на карту не выходит, что и где нажать? Дякую.
>>> см.
тут
и
тут
FinTech
Повідомлень: 596
З нами з: 01.10.22
Подякував: 2 раз.
Подякували: 153 раз.
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Додано: Сер 26 лип, 2023 11:07
emeta написав: Vatsyk написав: super_mohito
1 мес. с дня открытия. До 1 млн грн
Документы требуют с 400К?
если пополнение онлайн?
и не одной суммой, а в теч. месяца?
flysoulfly
Повідомлень: 2341
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Подякував: 975 раз.
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Додано: Сер 26 лип, 2023 13:52
sens написав:
21% вже немає
Зато пополнить можно существующие под 21%.
andreyiskra
Повідомлень: 1386
З нами з: 28.01.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 62 раз.
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Додано: Сер 26 лип, 2023 14:39
таке собі задоволення -
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Поповнення Вкладу за депозитною програмою:
"Депозит онлайн" здійснюється без обмежень (до 1 млн грн) протягом
перших 30 днів з дати розміщення Вкладу
https://globusbank.com.ua/images/upload ... 17db21.pdf
greenozon
Повідомлень: 15328
З нами з: 01.06.14
Подякував: 337 раз.
Подякували: 1459 раз.
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Додано: Сер 26 лип, 2023 17:32
Відкриваєте на 1000 на будь-який строк, поповнення на протязі всього місяця,в Кредит Дніпро теж онлайн і поповнення на протязі місяця але не більше суми вкладу
sens
Повідомлень: 13833
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 764 раз.
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