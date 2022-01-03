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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 69707172

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Банк Глобус 4 5 14
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
7%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
29%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
43%
6
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 17:05

  Annet_ написав:З сьогоднішнього дня ставки за депозитами суттєво вниз.
Глобус первый снизил высокие депоставки, еще до об'явы НБУ ...
...инсайдеры 8)
flysoulfly
 
Повідомлень: 2386
З нами з: 13.01.09
Подякував: 991 раз.
Подякували: 103 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 18:58

Может кто-то забирал гривнедепозит, открытый в аппке ГлобусПлюс: каков алгоритм :?:
Там при открытии гривнедепо автоматом открывается счет "Онлайн для выплат" - а с него затем как?
В кассе Глобуса снять без комиссии можно?
flysoulfly
 
Повідомлень: 2386
З нами з: 13.01.09
Подякував: 991 раз.
Подякували: 103 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 69707172
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