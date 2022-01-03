Глобус первый снизил высокие депоставки, еще до об'явы НБУ ...
...инсайдеры
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 28 лип, 2023 17:05
Додано: Суб 29 лип, 2023 18:58
Может кто-то забирал гривнедепозит, открытый в аппке ГлобусПлюс: каков алгоритм
Там при открытии гривнедепо автоматом открывается счет "Онлайн для выплат" - а с него затем как?
В кассе Глобуса снять без комиссии можно?
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