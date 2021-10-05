Глобус первый снизил высокие депоставки, еще до об'явы НБУ ...
...инсайдеры
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 28 лип, 2023 17:05
Додано: Суб 29 лип, 2023 18:58
Может кто-то забирал недавно гривнедепозит (допустим, oколо100К), открытый в аппке ГлобусПлюс: каковы алгоритмы
Там при открытии гривнедепо автоматом открывается счет "Онлайн для выплат" - и с него затем куда? а лимиты?
В кассе Глобуса снять без комиссии можно?
Додано: Нед 30 лип, 2023 09:00
flysoulfly
....месяц назад снимал через кассу 100к, без проблем
....переводил на иной банк, карту 50к в месяц
Додано: Нед 30 лип, 2023 09:16
Спасибо за ответ!
Про через кассу - это делается прямо в кассе/ у менеджера с "онлайн счета для выплат" ? или уже непосредственно с карты GlobusPlus ?
Востаннє редагувалось flysoulfly в Нед 30 лип, 2023 09:26, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 30 лип, 2023 09:24
Додано: Нед 30 лип, 2023 09:30
flysoulfly А мені сказали на гарячці, що з рахунку для виплат кидаєш куди хочеш і без комісії, прокоментуйте, хто знає, які ліміти без комісії?
|