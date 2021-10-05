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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 69707172

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Банк Глобус 4 5 14
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
7%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
29%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
43%
6
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 17:05

  Annet_ написав:З сьогоднішнього дня ставки за депозитами суттєво вниз.
Глобус первый снизил высокие депоставки, еще до об'явы НБУ ...
...инсайдеры 8)
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 18:58

Может кто-то забирал недавно гривнедепозит (допустим, oколо100К), открытый в аппке ГлобусПлюс: каковы алгоритмы :?:
Там при открытии гривнедепо автоматом открывается счет "Онлайн для выплат" - и с него затем куда? а лимиты?
В кассе Глобуса снять без комиссии можно?
flysoulfly
 
Повідомлень: 2390
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 09:00

flysoulfly

....месяц назад снимал через кассу 100к, без проблем
....переводил на иной банк, карту 50к в месяц
abc111
 
Повідомлень: 2513
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 09:16

  abc111 написав:....месяц назад снимал через кассу 100к, без проблем
Спасибо за ответ!
Про через кассу - это делается прямо в кассе/ у менеджера с "онлайн счета для выплат" ? или уже непосредственно с карты GlobusPlus ?
Востаннє редагувалось flysoulfly в Нед 30 лип, 2023 09:26, всього редагувалось 1 раз.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 09:24

  abc111 написав:....переводил на иной банк, карту 50к в месяц
если переводить - тут месячный лимит без комиссии считатся отдельно 50к на GlobusPlus + 50к на GlobusPlus LIGHT ? или лимит общий на клиента?
flysoulfly
 
Повідомлень: 2390
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 09:30

flysoulfly А мені сказали на гарячці, що з рахунку для виплат кидаєш куди хочеш і без комісії, прокоментуйте, хто знає, які ліміти без комісії?
melkh
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Повідомлень: 843
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  #<1 ... 69707172
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