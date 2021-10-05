|
|
|
Банк Глобус
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 28 лип, 2023 17:05
Annet_ написав:
З сьогоднішнього дня ставки за депозитами суттєво вниз.
Глобус первый снизил высокие депоставки, еще до об'явы НБУ ...
...инсайдеры
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 2391
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 994 раз.
- Подякували: 103 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 29 лип, 2023 18:58
Может кто-то забирал недавно гривнедепозит (допустим, oколо100К), открытый в аппке ГлобусПлюс
: каковы алгоритмы
Там при открытии гривнедепо автоматом открывается счет "Онлайн для выплат" - и с него затем куда? а лимиты?
В кассе Глобуса снять без комиссии можно?
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 2391
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 994 раз.
- Подякували: 103 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 30 лип, 2023 09:00
flysoulfly
....месяц назад снимал через кассу 100к, без проблем
....переводил на иной банк, карту 50к в месяц
-
abc111
-
-
- Повідомлень: 2513
- З нами з: 17.04.10
- Подякував: 81 раз.
- Подякували: 281 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 30 лип, 2023 09:16
abc111 написав:
....месяц назад снимал через кассу
100к, без проблем
Спасибо за ответ!
Про через кассу - это делается прямо в кассе/ у менеджера с "онлайн счета для выплат" ? или уже непосредственно с карты GlobusPlus ?
Востаннє редагувалось flysoulfly
в Нед 30 лип, 2023 09:26, всього редагувалось 1 раз.
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 2391
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 994 раз.
- Подякували: 103 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 30 лип, 2023 09:24
abc111 написав:
....переводил на иной банк, карту 50к в месяц
если переводить - тут месячный лимит без комиссии считатся отдельно 50к на GlobusPlus + 50к на GlobusPlus LIGHT ? или лимит общий на клиента?
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 2391
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 994 раз.
- Подякували: 103 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 30 лип, 2023 09:30
flysoulfly А мені сказали на гарячці, що з рахунку для виплат кидаєш куди хочеш і без комісії, прокоментуйте, хто знає, які ліміти без комісії?
-
melkh
-
-
- Повідомлень: 843
- З нами з: 14.07.10
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 71 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 30 лип, 2023 09:40
melkh написав:
мені сказали на гарячці, що з рахунку для виплат кидаєш куди хочеш і без комісії
це сказали про СЕП на другий банк?
чи про переказ в середині Глобусу ?
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 2391
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 994 раз.
- Подякували: 103 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|
Схожі теми
|
|123
|83157
|
|
|480
|292009
|
|
|1219
|889508
|
Суб 29 лип, 2023 21:11
Hella
|