Банк Глобус
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 17:05
Annet_ написав:
З сьогоднішнього дня ставки за депозитами суттєво вниз.
Глобус первый снизил высокие депоставки, еще до об'явы НБУ ...
...инсайдеры
flysoulfly
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Додано: Суб 29 лип, 2023 18:58
Может кто-то забирал недавно гривнедепозит (допустим, oколо100К), открытый в аппке Глобус
Плюс
: каковы алгоритмы
Там при открытии гривнедепо автоматом открывается счет "Онлайн для выплат" - и с него затем куда? а лимиты?
В кассе Глобуса снять без комиссии можно?
flysoulfly
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Додано: Нед 30 лип, 2023 09:00
flysoulfly ....месяц назад снимал через кассу 100к, без проблем ....переводил на иной банк, карту 50к в месяц
abc111
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Додано: Нед 30 лип, 2023 09:16
abc111 написав:
....месяц назад
снимал через кассу
100к, без проблем
Спасибо за ответ!
Про через кассу - это делается прямо в кассе/ у менеджера с "онлайн счета для выплат" ? или уже непосредственно с карты GlobusPlus ?
Востаннє редагувалось
flysoulfly
в Нед 30 лип, 2023 09:26, всього редагувалось 1 раз.
flysoulfly
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Додано: Нед 30 лип, 2023 09:24
abc111 написав:
....переводил на иной банк, карту 50к в месяц
если переводить - тут месячный лимит без комиссии считатся отдельно 50к на GlobusPlus + 50к на GlobusPlus LIGHT ? или лимит общий на клиента?
flysoulfly
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Додано: Нед 30 лип, 2023 09:30
flysoulfly А мені сказали на гарячці, що з рахунку для виплат кидаєш куди хочеш і без комісії, прокоментуйте, хто знає, які ліміти без комісії?
melkh
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Додано: Нед 30 лип, 2023 09:40
melkh написав:
мені сказали на гарячці, що з рахунку для виплат кидаєш куди хочеш і без комісії
це сказали про СЕП на другий банк?
чи про переказ в середині Глобусу ?
flysoulfly
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Додано: Нед 30 лип, 2023 14:47
flysoulfly написав: melkh написав:
мені сказали на гарячці, що з рахунку для виплат кидаєш куди хочеш і без комісії
це сказали про СЕП на другий банк?
чи про переказ в середині Глобусу ?
СЕП з рахунку для виплат безкоштовний на інші банки
Sergion
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Додано: Нед 30 лип, 2023 15:37
Sergion написав: flysoulfly написав: melkh написав:
мені сказали на гарячці, що з рахунку для виплат кидаєш куди хочеш і без комісії
це сказали про СЕП на другий банк?
чи про переказ в середині Глобусу ?
СЕП з рахунку для виплат безкоштовний на інші банки
Угуу, див.
ТП "Онлайн для виплат"
Але поповнення такого рахунку (крім %% і повернення тіла) буде за 4%
Тобто розміщувати депо треба с карткового, а повертати на цей Онлайн для виплат
Amethyst
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