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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 70717273

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Глобус 4 5 14
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
7%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
29%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
43%
6
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 19:44

если сегодня, вечером в воскресенье, пополнить ГлобусПлюсовский депозит с ГлобусПлюс карты - то %% на сумму пополнения начнут начислять сразу уже с завтрашнего понедельника (как в Сенсе, например) :?:
или аж со вторника :?:
flysoulfly
 
Повідомлень: 2402
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1000 раз.
Подякували: 103 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 23:46

flysoulfly з вівторка, звичайно.
melkh
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Повідомлень: 844
З нами з: 14.07.10
Подякував: 7 раз.
Подякували: 72 раз.
 
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  #<1 ... 70717273
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Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

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PrivatSucks

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Банк Глобус (722)
30.07.2023 23:46
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