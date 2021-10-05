если сегодня, вечером в воскресенье, пополнить ГлобусПлюсовский депозит с ГлобусПлюс карты - то %% на сумму пополнения начнут начислять сразу уже с завтрашнего понедельника (как в Сенсе, например)
или аж со вторника
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 30 лип, 2023 19:44
если сегодня, вечером в воскресенье, пополнить ГлобусПлюсовский депозит с ГлобусПлюс карты - то %% на сумму пополнения начнут начислять сразу уже с завтрашнего понедельника (как в Сенсе, например)
или аж со вторника
Додано: Вів 01 сер, 2023 00:26
Кешбэк
Глобус красавцы.3% на рестораны, продукты и аптеки за свои
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