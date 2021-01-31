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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 04 сер, 2023 13:01
Добрий день. Чи можу я получить у Ужгороді у вашому банку переказ вестерн з Польщі? Спасіба за ответ.
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sapohix926
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Додано: П'ят 04 сер, 2023 21:51
sapohix926 написав:
Добрий день. Чи можу я получить у Ужгороді у вашому банку переказ вестерн з Польщі? Спасіба за ответ.
Добрий! В Ужгороди тильки з Угорщини
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cohan
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