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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 71727374

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Глобус 4 5 14
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
7%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
29%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
43%
6
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 13:01

вестер юніон

Добрий день. Чи можу я получить у Ужгороді у вашому банку переказ вестерн з Польщі? Спасіба за ответ.
sapohix926
 
Повідомлень: 1
З нами з: 04.08.23
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Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 21:51

  sapohix926 написав:Добрий день. Чи можу я получить у Ужгороді у вашому банку переказ вестерн з Польщі? Спасіба за ответ.


Добрий! В Ужгороди тильки з Угорщини
cohan
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Повідомлень: 5881
З нами з: 27.09.19
Подякував: 109 раз.
Подякували: 480 раз.
 
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