|
|
|
Банк Глобус
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 04 сер, 2023 13:01
Добрий день. Чи можу я получить у Ужгороді у вашому банку переказ вестерн з Польщі? Спасіба за ответ.
-
sapohix926
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 04.08.23
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 04 сер, 2023 21:51
sapohix926 написав:
Добрий день. Чи можу я получить у Ужгороді у вашому банку переказ вестерн з Польщі? Спасіба за ответ.
Добрий! В Ужгороди тильки з Угорщини
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 5883
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 109 раз.
- Подякували: 480 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 06 сер, 2023 13:05
Панове, а як відкрити цього диво-звіра "поточний рахунок для виплат"?
-
1finanсier
-
-
- Повідомлень: 632
- З нами з: 02.09.19
- Подякував: 228 раз.
- Подякували: 49 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 06 сер, 2023 13:13
1finanсier написав:
Панове, а як відкрити цього диво-звіра "поточний рахунок для виплат"?
Он сам откроется при открытии депозита.
-
Oktawa
-
-
- Повідомлень: 523
- З нами з: 08.11.17
- Подякував: 494 раз.
- Подякували: 65 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 06 сер, 2023 13:38
Oktawa написав:
1finanсier написав:
Панове, а як відкрити цього диво-звіра "поточний рахунок для виплат"?
Он сам откроется при открытии депозита.
Дивно. В мене не відкрився. Напевно через те, що в мене є картка ...
-
1finanсier
-
-
- Повідомлень: 632
- З нами з: 02.09.19
- Подякував: 228 раз.
- Подякували: 49 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 06 сер, 2023 13:41
1finanсier написав: Oktawa написав:
1finanсier написав:
Панове, а як відкрити цього диво-звіра "поточний рахунок для виплат"?
Он сам откроется при открытии депозита.
Дивно. В мене не відкрився. Напевно через те, що в мене є картка ...
Картки є і у нас
Дивіться в Ще > Рахунки.
-
ingtrans
-
-
- Повідомлень: 3761
- З нами з: 31.07.19
- Подякував: 108 раз.
- Подякували: 527 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 06 сер, 2023 13:56
ingtrans написав: 1finanсier написав: Oktawa написав:
Он сам откроется при открытии депозита.
Дивно. В мене не відкрився. Напевно через те, що в мене є картка ...
Картки є і у нас
Дивіться в Ще > Рахунки.
Дякую, розібрався )))
-
1finanсier
-
-
- Повідомлень: 632
- З нами з: 02.09.19
- Подякував: 228 раз.
- Подякували: 49 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 06 сер, 2023 14:27
Пару днів тому став клієнтом онлайн, ніби все працює, але по кожній операції приходять смски, від чого якось вже відвик, бо у всіх вже пуші. При цьому передивився ніби весь додаток, але переключення на пу ші не найшов. Підкажіть, будь ласка:
1. Чи можна таки якось переключитися на пуші?
2. Якщо ні, то чи є якась комісія за ці смски, чи це безкоштовно?
-
AVF
-
-
- Повідомлень: 344
- З нами з: 23.11.11
- Подякував: 58 раз.
- Подякували: 75 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ingtrans
і 0 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|1238
|892847
|
|
|1118
|864141
|
|
|494
|294701
|
Суб 05 сер, 2023 13:02
Alien
|