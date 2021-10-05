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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 72737475>

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Банк Глобус 4 5 14
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
7%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
29%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
43%
6
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 13:01

вестер юніон

Добрий день. Чи можу я получить у Ужгороді у вашому банку переказ вестерн з Польщі? Спасіба за ответ.
sapohix926
 
Повідомлень: 1
З нами з: 04.08.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 21:51

  sapohix926 написав:Добрий день. Чи можу я получить у Ужгороді у вашому банку переказ вестерн з Польщі? Спасіба за ответ.


Добрий! В Ужгороди тильки з Угорщини
cohan
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Повідомлень: 5883
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Подякували: 480 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 13:05

Re: Банк Глобус

Панове, а як відкрити цього диво-звіра "поточний рахунок для виплат"?
1finanсier
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Повідомлень: 632
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 13:13

  1finanсier написав:Панове, а як відкрити цього диво-звіра "поточний рахунок для виплат"?

Он сам откроется при открытии депозита.
Oktawa
 
Повідомлень: 523
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 13:38

  Oktawa написав:
  1finanсier написав:Панове, а як відкрити цього диво-звіра "поточний рахунок для виплат"?

Он сам откроется при открытии депозита.

Дивно. В мене не відкрився. Напевно через те, що в мене є картка ...
1finanсier
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Повідомлень: 632
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Подякував: 228 раз.
Подякували: 49 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 13:41

  1finanсier написав:
  Oktawa написав:
  1finanсier написав:Панове, а як відкрити цього диво-звіра "поточний рахунок для виплат"?

Он сам откроется при открытии депозита.

Дивно. В мене не відкрився. Напевно через те, що в мене є картка ...

Картки є і у нас :) Дивіться в Ще > Рахунки.
ingtrans
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Повідомлень: 3761
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 13:56

  ingtrans написав:
  1finanсier написав:
  Oktawa написав:Он сам откроется при открытии депозита.

Дивно. В мене не відкрився. Напевно через те, що в мене є картка ...

Картки є і у нас :) Дивіться в Ще > Рахунки.

Дякую, розібрався )))
1finanсier
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 14:27

переключитися на пуші

Пару днів тому став клієнтом онлайн, ніби все працює, але по кожній операції приходять смски, від чого якось вже відвик, бо у всіх вже пуші. При цьому передивився ніби весь додаток, але переключення на пу ші не найшов. Підкажіть, будь ласка:
1. Чи можна таки якось переключитися на пуші?
2. Якщо ні, то чи є якась комісія за ці смски, чи це безкоштовно?
AVF
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 15:41

AVF безкоштовно
Alien
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 15:41

Re: Банк Глобус

  AVF написав:1. Чи можна таки якось переключитися на пуші?

Не можна. Банк поки їх не підтримує.
  AVF написав:2. Якщо ні, то чи є якась комісія за ці смски, чи це безкоштовно?

СМС-повідомлення по карткам Глобус Плюс безкоштовні. За іншими картками, здається, платні.
unknownurl
 
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