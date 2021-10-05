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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 72737475

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Глобус 4 5 14
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
7%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
29%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
43%
6
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 16:13

  AVF написав:Пару днів тому став клієнтом онлайн, ніби все працює, але по кожній операції приходять смски, від чого якось вже відвик, бо у всіх вже пуші. При цьому передивився ніби весь додаток, але переключення на пу ші не найшов. Підкажіть, будь ласка:
1. Чи можна таки якось переключитися на пуші?
2. Якщо ні, то чи є якась комісія за ці смски, чи це безкоштовно?

Така ж ситуація, добре, що безкоштовні :D
vovabelokon99
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Повідомлень: 71
З нами з: 05.01.23
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Подякували: 13 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 18:28

Re: Банк Глобус

вижу шарик блочит гривну за расчет в Европе+7%.а когда у них проводка?
Яша
 
Повідомлень: 1298
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 18:49

  vovabelokon99 написав:
  AVF написав:1. Чи можна таки якось переключитися на пуші?
2. Якщо ні, то чи є якась комісія за ці смски, чи це безкоштовно?
Така ж ситуація, добре, що безкоштовні
коли питав у відділенні, чи існують в їхньому банку картки хоч з якимось безкоштовним інформуванням - всі відповіли "ніт!"
flysoulfly
 
Повідомлень: 2422
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  #<1 ... 72737475
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