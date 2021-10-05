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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 06 сер, 2023 16:13
AVF написав:
Пару днів тому став клієнтом онлайн, ніби все працює, але по кожній операції приходять смски, від чого якось вже відвик, бо у всіх вже пуші. При цьому передивився ніби весь додаток, але переключення на пу ші не найшов. Підкажіть, будь ласка:
1. Чи можна таки якось переключитися на пуші?
2. Якщо ні, то чи є якась комісія за ці смски, чи це безкоштовно?
Така ж ситуація, добре, що безкоштовні
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vovabelokon99
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Додано: Нед 06 сер, 2023 18:28
вижу шарик блочит гривну за расчет в Европе+7%.а когда у них проводка?
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Яша
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Додано: Нед 06 сер, 2023 18:49
vovabelokon99 написав: AVF написав:
1. Чи можна таки якось переключитися на пуші?
2. Якщо ні, то чи є якась комісія за ці смски, чи це безкоштовно?
Така ж ситуація, добре, що безкоштовні
коли питав у відділенні, чи існують в їхньому банку картки хоч з якимось безкоштовним
інформуванням - всі відповіли "ніт!"
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Додано: Пон 07 сер, 2023 13:56
Яша написав:
вижу шарик блочит гривну за расчет в Европе+7%.а когда у них проводка?
на след. раб. день, как правило
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Додано: Пон 07 сер, 2023 15:27
Підкажіть, ще діє акція з доставкою пластику за одну гривню?
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klug
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Додано: Пон 07 сер, 2023 15:43
klug написав:
Підкажіть, ще діє акція з доставкою пластику за одну гривню?
Ні. Кілька разів продовжували - востаннє до 31.07 і поки схоже усе.
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