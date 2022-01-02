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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 72737475

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Банк Глобус 4 5 14
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
7%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
29%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
43%
6
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 16:13

  AVF написав:Пару днів тому став клієнтом онлайн, ніби все працює, але по кожній операції приходять смски, від чого якось вже відвик, бо у всіх вже пуші. При цьому передивився ніби весь додаток, але переключення на пу ші не найшов. Підкажіть, будь ласка:
1. Чи можна таки якось переключитися на пуші?
2. Якщо ні, то чи є якась комісія за ці смски, чи це безкоштовно?

Така ж ситуація, добре, що безкоштовні :D
vovabelokon99
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 18:28

Re: Банк Глобус

вижу шарик блочит гривну за расчет в Европе+7%.а когда у них проводка?
Яша
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 18:49

  vovabelokon99 написав:
  AVF написав:1. Чи можна таки якось переключитися на пуші?
2. Якщо ні, то чи є якась комісія за ці смски, чи це безкоштовно?
Така ж ситуація, добре, що безкоштовні
коли питав у відділенні, чи існують в їхньому банку картки хоч з якимось безкоштовним інформуванням - всі відповіли "ніт!"
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 13:56

  Яша написав:вижу шарик блочит гривну за расчет в Европе+7%.а когда у них проводка?

на след. раб. день, как правило
Кащей
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 15:27

Підкажіть, ще діє акція з доставкою пластику за одну гривню?
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 15:43

  klug написав:Підкажіть, ще діє акція з доставкою пластику за одну гривню?

Ні. Кілька разів продовжували - востаннє до 31.07 і поки схоже усе.
Alien
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 18:04

  Howl написав:Sergion, ставите приложение и проходите регистрацию через доки в Дії + потом подписываете договор через Дія.Підпис. Если что-то не получается, то только через отделение.

А які продукти будуть відкриті, коли стати клієнтом отак віддалено? І як саме відбувається поповнення депозиту, р2р з картки Моні прямо в Глобус+ чи можна наСЕПати на віртуалку (чи треба на депозит напряму)? І чи потрібно буде десь голосом бути на зв'язку за фінномером у всьому цьому процесі?

Вибачте за багато питань, але хочу пересвідчитися, що все вдасться ще до початку процесу, бо присутнім особисто бути не зможу, хіба за довіреністю.
kreuz
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 18:52

  ramzes4 написав:Капнули проценты по Онлайн депозиту на счет "Онлайн для виплат". Но счёт этот светится со значком "заблоковано", и сделать с ним ничего в приложении нельзя.
Так и задумано? Как проценты получить?

Таки какая-то блокировка из-за просроченной идентификации. Прошлая идентификация была 2019 года, как оказалось (ещё со времён Видсоточки).
На отделении минут за 10 заполнил опросник + копии документов подписал. В течение часа счет разблокировали.
Причем интересно, что сама карта ГлобусПлюс рабочая, заблокирован был только счет выплаты депозита.
ramzes4
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 19:54

Re: Банк Глобус

  ramzes4 написав:Причем интересно, что сама карта ГлобусПлюс рабочая, заблокирован был только счет выплаты депозита.

В мене сьогодні закінчився валютний дворічний депо. Ідентифікацію "вживу" теж проходив у 2019 по "відсоточці". У цьому році дистанційно відкрив Глобус+. Так ось коли у минулий четвер дівчата з відділення телефонували уточнити що буду далі робити з коштами - попередили що вони впадуть на заблокований поточний і для розблокування треба заново заповнити опитувальник - ну і щоб з собою була довідка про РНОКПП. На питання - буцімто ж недавно картку відкривав - питань з боку банку не було - відповіли дистанційно відкрита картка ніяк не впливає на потребу проходити повторну ідентифікацію раз на 3 роки, причому картка не блокується і чудово працює.
Alien
 
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