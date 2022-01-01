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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 06 сер, 2023 16:13
AVF написав:
Пару днів тому став клієнтом онлайн, ніби все працює, але по кожній операції приходять смски, від чого якось вже відвик, бо у всіх вже пуші. При цьому передивився ніби весь додаток, але переключення на пу ші не найшов. Підкажіть, будь ласка:
1. Чи можна таки якось переключитися на пуші?
2. Якщо ні, то чи є якась комісія за ці смски, чи це безкоштовно?
Така ж ситуація, добре, що безкоштовні
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Додано: Нед 06 сер, 2023 18:28
вижу шарик блочит гривну за расчет в Европе+7%.а когда у них проводка?
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Додано: Нед 06 сер, 2023 18:49
vovabelokon99 написав: AVF написав:
1. Чи можна таки якось переключитися на пуші?
2. Якщо ні, то чи є якась комісія за ці смски, чи це безкоштовно?
Така ж ситуація, добре, що безкоштовні
коли питав у відділенні, чи існують в їхньому банку картки хоч з якимось безкоштовним
інформуванням - всі відповіли "ніт!"
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Додано: Пон 07 сер, 2023 13:56
Яша написав:
вижу шарик блочит гривну за расчет в Европе+7%.а когда у них проводка?
на след. раб. день, как правило
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Додано: Пон 07 сер, 2023 15:27
Підкажіть, ще діє акція з доставкою пластику за одну гривню?
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Додано: Пон 07 сер, 2023 15:43
klug написав:
Підкажіть, ще діє акція з доставкою пластику за одну гривню?
Ні. Кілька разів продовжували - востаннє до 31.07 і поки схоже усе.
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Додано: Пон 07 сер, 2023 18:04
Howl написав:Sergion
, ставите приложение и проходите регистрацию через доки в Дії + потом подписываете договор через Дія.Підпис. Если что-то не получается, то только через отделение.
А які продукти будуть відкриті, коли стати клієнтом отак віддалено? І як саме відбувається поповнення депозиту, р2р з картки Моні прямо в Глобус+ чи можна наСЕПати на віртуалку (чи треба на депозит напряму)? І чи потрібно буде десь голосом бути на зв'язку за фінномером у всьому цьому процесі?
Вибачте за багато питань, але хочу пересвідчитися, що все вдасться ще до початку процесу, бо присутнім особисто бути не зможу, хіба за довіреністю.
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Додано: Пон 07 сер, 2023 18:52
ramzes4 написав:
Капнули проценты по Онлайн депозиту на счет "Онлайн для виплат". Но счёт этот светится со значком "заблоковано", и сделать с ним ничего в приложении нельзя.
Так и задумано? Как проценты получить?
Таки какая-то блокировка из-за просроченной идентификации. Прошлая идентификация была 2019 года, как оказалось (ещё со времён Видсоточки).
На отделении минут за 10 заполнил опросник + копии документов подписал. В течение часа счет разблокировали.
Причем интересно, что сама карта ГлобусПлюс рабочая, заблокирован был только счет выплаты депозита.
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Додано: Пон 07 сер, 2023 19:54
ramzes4 написав:
Причем интересно, что сама карта ГлобусПлюс рабочая, заблокирован был только счет выплаты депозита.
В мене сьогодні закінчився валютний дворічний депо. Ідентифікацію "вживу" теж проходив у 2019 по "відсоточці". У цьому році дистанційно відкрив Глобус+. Так ось коли у минулий четвер дівчата з відділення телефонували уточнити що буду далі робити з коштами - попередили що вони впадуть на заблокований поточний і для розблокування треба заново заповнити опитувальник - ну і щоб з собою була довідка про РНОКПП. На питання - буцімто ж недавно картку відкривав - питань з боку банку не було - відповіли дистанційно відкрита картка ніяк не впливає на потребу проходити повторну ідентифікацію раз на 3 роки, причому картка не блокується і чудово працює.
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Додано: Пон 14 сер, 2023 15:50
Как тут с финмоном из практики, господа?
Больше 400К требуют доки?
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