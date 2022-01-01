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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 14 сер, 2023 17:54
emeta написав:
Как тут с финмоном из практики, господа?
Больше 400К требуют доки?
Краще не перегинати палицю, до 400 т без проблем.
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Додано: Пон 14 сер, 2023 18:18
emeta написав:
Как тут с финмоном из практики, господа?
Больше 400К требуют доки?
Це залежить від ряду чинників. Наприклад який саме ваш профіль у банку? Наскільки це типова для вас операція? Яким чином вносите кошти? Бо сеп з власного рахунку в іншому банку - це одне, а готівка - це інше, а 40 р2р по 10000 з різних банків це для фінмону думаю буде взагалі зашквар. У будь якому випадку - не маючи підтверджуючих документів на усю подібну суму з будь яким банком не варто грати у гру з назвою "чи помітить фінмон що мені зайшло 400к+", бо з великою ймовірністю буде "ой" у самий неочікуваний момент
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Додано: Пон 14 сер, 2023 18:44
Так справка з місця роботи вирішує усі питання
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Нед 13 сер, 2023 21:35
cohan
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