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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 73747576

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Банк Глобус 4 5 14
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
7%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
29%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
43%
6
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 17:54

  emeta написав:Как тут с финмоном из практики, господа?
Больше 400К требуют доки?
Краще не перегинати палицю, до 400 т без проблем.
melkh
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 18:18

  emeta написав:Как тут с финмоном из практики, господа?
Больше 400К требуют доки?

Це залежить від ряду чинників. Наприклад який саме ваш профіль у банку? Наскільки це типова для вас операція? Яким чином вносите кошти? Бо сеп з власного рахунку в іншому банку - це одне, а готівка - це інше, а 40 р2р по 10000 з різних банків це для фінмону думаю буде взагалі зашквар. У будь якому випадку - не маючи підтверджуючих документів на усю подібну суму з будь яким банком не варто грати у гру з назвою "чи помітить фінмон що мені зайшло 400к+", бо з великою ймовірністю буде "ой" у самий неочікуваний момент
Alien
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 18:44

Так справка з місця роботи вирішує усі питання
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 22:56

  Alien написав:
  emeta написав:Как тут с финмоном из практики, господа?
Больше 400К требуют доки?

Це залежить від ряду чинників. Наприклад який саме ваш профіль у банку? Наскільки це типова для вас операція? Яким чином вносите кошти? Бо сеп з власного рахунку в іншому банку - це одне, а готівка - це інше, а 40 р2р по 10000 з різних банків це для фінмону думаю буде взагалі зашквар. У будь якому випадку - не маючи підтверджуючих документів на усю подібну суму з будь яким банком не варто грати у гру з назвою "чи помітить фінмон що мені зайшло 400к+", бо з великою ймовірністю буде "ой" у самий неочікуваний момент


Пользуюсь картой шарика без кредлимита, было пару конвертов здесь.
Открывались полугодовые ещё под 21%, вот думаю, стоит ли пополнять их больше 400
По внесению средств, предпочтительнее вносить наличными через кассу?
И вообще, разве способ пополнения как-то влияет на необходимость подтверждать происхождение средств?
Белой зарплаты нет, из источников если прокатят выплаты ФГВФЛ по Форварду, Айбоксу
emeta
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