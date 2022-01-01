Краще не перегинати палицю, до 400 т без проблем.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 14 сер, 2023 17:54
Додано: Пон 14 сер, 2023 18:18
Це залежить від ряду чинників. Наприклад який саме ваш профіль у банку? Наскільки це типова для вас операція? Яким чином вносите кошти? Бо сеп з власного рахунку в іншому банку - це одне, а готівка - це інше, а 40 р2р по 10000 з різних банків це для фінмону думаю буде взагалі зашквар. У будь якому випадку - не маючи підтверджуючих документів на усю подібну суму з будь яким банком не варто грати у гру з назвою "чи помітить фінмон що мені зайшло 400к+", бо з великою ймовірністю буде "ой" у самий неочікуваний момент
Додано: Пон 14 сер, 2023 22:56
Пользуюсь картой шарика без кредлимита, было пару конвертов здесь.
Открывались полугодовые ещё под 21%, вот думаю, стоит ли пополнять их больше 400
По внесению средств, предпочтительнее вносить наличными через кассу?
И вообще, разве способ пополнения как-то влияет на необходимость подтверждать происхождение средств?
Белой зарплаты нет, из источников если прокатят выплаты ФГВФЛ по Форварду, Айбоксу
Додано: Вів 15 сер, 2023 01:07
Ще залежить від способу реєстрації в банку: он-лайн чи у відділенні. Із власного досвіду: зареєструвався он-лайн, обміняв доллари на гривні і заніс через касу на депо на 6міс. Через декілька тижнів зробив таку саму процедуру і поповнив депо. Сумарно 333тис грн. І в той же день мені заблокували карту і рахунок. Пояснили, що сума операцій перейде 400т (це за умови майбутніх виплат відсотків і моїх імовірних витрат при розрахунку карткою) протягом року з дня першої транзакції. Після легкого шкандалю картку і рахунок розблокували і попросили прийти у відділення, щоб заповнити анкету і звірити данні. І тоді ймовірно піднімуть ліміт з 400т до 1млн на рік. Додали, що для зареєстрованих офф-лайн такого немає.
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