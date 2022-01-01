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Обслуговування в українських
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 73747576

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Глобус 4 5 14
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
7%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
29%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
43%
6
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 17:54

  emeta написав:Как тут с финмоном из практики, господа?
Больше 400К требуют доки?
Краще не перегинати палицю, до 400 т без проблем.
melkh
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 18:18

  emeta написав:Как тут с финмоном из практики, господа?
Больше 400К требуют доки?

Це залежить від ряду чинників. Наприклад який саме ваш профіль у банку? Наскільки це типова для вас операція? Яким чином вносите кошти? Бо сеп з власного рахунку в іншому банку - це одне, а готівка - це інше, а 40 р2р по 10000 з різних банків це для фінмону думаю буде взагалі зашквар. У будь якому випадку - не маючи підтверджуючих документів на усю подібну суму з будь яким банком не варто грати у гру з назвою "чи помітить фінмон що мені зайшло 400к+", бо з великою ймовірністю буде "ой" у самий неочікуваний момент
Alien
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 18:44

Так справка з місця роботи вирішує усі питання
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 22:56

  Alien написав:
  emeta написав:Как тут с финмоном из практики, господа?
Больше 400К требуют доки?

Це залежить від ряду чинників. Наприклад який саме ваш профіль у банку? Наскільки це типова для вас операція? Яким чином вносите кошти? Бо сеп з власного рахунку в іншому банку - це одне, а готівка - це інше, а 40 р2р по 10000 з різних банків це для фінмону думаю буде взагалі зашквар. У будь якому випадку - не маючи підтверджуючих документів на усю подібну суму з будь яким банком не варто грати у гру з назвою "чи помітить фінмон що мені зайшло 400к+", бо з великою ймовірністю буде "ой" у самий неочікуваний момент


Пользуюсь картой шарика без кредлимита, было пару конвертов здесь.
Открывались полугодовые ещё под 21%, вот думаю, стоит ли пополнять их больше 400
По внесению средств, предпочтительнее вносить наличными через кассу?
И вообще, разве способ пополнения как-то влияет на необходимость подтверждать происхождение средств?
Белой зарплаты нет, из источников если прокатят выплаты ФГВФЛ по Форварду, Айбоксу
emeta
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Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 01:07

  melkh написав:
  emeta написав:Как тут с финмоном из практики, господа?
Больше 400К требуют доки?
Краще не перегинати палицю, до 400 т без проблем.

Ще залежить від способу реєстрації в банку: он-лайн чи у відділенні. Із власного досвіду: зареєструвався он-лайн, обміняв доллари на гривні і заніс через касу на депо на 6міс. Через декілька тижнів зробив таку саму процедуру і поповнив депо. Сумарно 333тис грн. І в той же день мені заблокували карту і рахунок. Пояснили, що сума операцій перейде 400т (це за умови майбутніх виплат відсотків і моїх імовірних витрат при розрахунку карткою) протягом року з дня першої транзакції. Після легкого шкандалю картку і рахунок розблокували і попросили прийти у відділення, щоб заповнити анкету і звірити данні. І тоді ймовірно піднімуть ліміт з 400т до 1млн на рік. Додали, що для зареєстрованих офф-лайн такого немає.
Golf_streem
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 10:23

  emeta написав:
  Alien написав:
  emeta написав:Как тут с финмоном из практики, господа?
Больше 400К требуют доки?

Це залежить від ряду чинників. Наприклад який саме ваш профіль у банку? Наскільки це типова для вас операція? Яким чином вносите кошти? Бо сеп з власного рахунку в іншому банку - це одне, а готівка - це інше, а 40 р2р по 10000 з різних банків це для фінмону думаю буде взагалі зашквар. У будь якому випадку - не маючи підтверджуючих документів на усю подібну суму з будь яким банком не варто грати у гру з назвою "чи помітить фінмон що мені зайшло 400к+", бо з великою ймовірністю буде "ой" у самий неочікуваний момент


Пользуюсь картой шарика без кредлимита, было пару конвертов здесь.
Открывались полугодовые ещё под 21%, вот думаю, стоит ли пополнять их больше 400
По внесению средств, предпочтительнее вносить наличными через кассу?
И вообще, разве способ пополнения как-то влияет на необходимость подтверждать происхождение средств?
Белой зарплаты нет, из источников если прокатят выплаты ФГВФЛ по Форварду, Айбоксу
жодним чином не рекомендується вкладати більше 4 днів знімання коштів,тим паче що умови моніторингу можуть змінити. В Державних ще не стикався з цим але з sensebank вийшов до суми фінмоніторинга
sens
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дали старі долари

Отримував свій депозит на касі і всунули 200 доларів старого зразку, коли повернувся сказали, що вони такі не видавали. Так сумно від цього стало, хоча все інше мене влаштовує.
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Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 12:24

Re: Банк Глобус

  emeta написав:Открывались полугодовые ещё под 21%

наскільки пригадую там обмежений час на поповнення, наче лише перший місяць?...
варто поспішити
адже зараз в банку депо макс 19%
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 13:21

Re: Банк Глобус

greenozon написав:
  emeta написав:Открывались полугодовые ещё под 21%

наскільки пригадую там обмежений час на поповнення, наче лише перший місяць?...
варто поспішити
адже зараз в банку депо макс 19%
То то и оно, но здесь уже 400к
Всех денег не заработаешь,
Пойду в Раду
emeta
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