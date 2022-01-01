RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Глобус

Банк Глобус
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 74757677>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Глобус 4 5 14
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
7%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
29%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
43%
6
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 17:54

  emeta написав:Как тут с финмоном из практики, господа?
Больше 400К требуют доки?
Краще не перегинати палицю, до 400 т без проблем.
melkh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 850
З нами з: 14.07.10
Подякував: 7 раз.
Подякували: 72 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 18:18

  emeta написав:Как тут с финмоном из практики, господа?
Больше 400К требуют доки?

Це залежить від ряду чинників. Наприклад який саме ваш профіль у банку? Наскільки це типова для вас операція? Яким чином вносите кошти? Бо сеп з власного рахунку в іншому банку - це одне, а готівка - це інше, а 40 р2р по 10000 з різних банків це для фінмону думаю буде взагалі зашквар. У будь якому випадку - не маючи підтверджуючих документів на усю подібну суму з будь яким банком не варто грати у гру з назвою "чи помітить фінмон що мені зайшло 400к+", бо з великою ймовірністю буде "ой" у самий неочікуваний момент
Alien
 
Повідомлень: 2305
З нами з: 12.01.20
Подякував: 69 раз.
Подякували: 688 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 18:44

Так справка з місця роботи вирішує усі питання
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9018
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 867 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 22:56

  Alien написав:
  emeta написав:Как тут с финмоном из практики, господа?
Больше 400К требуют доки?

Це залежить від ряду чинників. Наприклад який саме ваш профіль у банку? Наскільки це типова для вас операція? Яким чином вносите кошти? Бо сеп з власного рахунку в іншому банку - це одне, а готівка - це інше, а 40 р2р по 10000 з різних банків це для фінмону думаю буде взагалі зашквар. У будь якому випадку - не маючи підтверджуючих документів на усю подібну суму з будь яким банком не варто грати у гру з назвою "чи помітить фінмон що мені зайшло 400к+", бо з великою ймовірністю буде "ой" у самий неочікуваний момент


Пользуюсь картой шарика без кредлимита, было пару конвертов здесь.
Открывались полугодовые ещё под 21%, вот думаю, стоит ли пополнять их больше 400
По внесению средств, предпочтительнее вносить наличными через кассу?
И вообще, разве способ пополнения как-то влияет на необходимость подтверждать происхождение средств?
Белой зарплаты нет, из источников если прокатят выплаты ФГВФЛ по Форварду, Айбоксу
emeta
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2572
З нами з: 19.03.09
Подякував: 126 раз.
Подякували: 213 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 01:07

  melkh написав:
  emeta написав:Как тут с финмоном из практики, господа?
Больше 400К требуют доки?
Краще не перегинати палицю, до 400 т без проблем.

Ще залежить від способу реєстрації в банку: он-лайн чи у відділенні. Із власного досвіду: зареєструвався он-лайн, обміняв доллари на гривні і заніс через касу на депо на 6міс. Через декілька тижнів зробив таку саму процедуру і поповнив депо. Сумарно 333тис грн. І в той же день мені заблокували карту і рахунок. Пояснили, що сума операцій перейде 400т (це за умови майбутніх виплат відсотків і моїх імовірних витрат при розрахунку карткою) протягом року з дня першої транзакції. Після легкого шкандалю картку і рахунок розблокували і попросили прийти у відділення, щоб заповнити анкету і звірити данні. І тоді ймовірно піднімуть ліміт з 400т до 1млн на рік. Додали, що для зареєстрованих офф-лайн такого немає.
Golf_streem
 
Повідомлень: 318
З нами з: 06.08.20
Подякував: 12 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 10:23

  emeta написав:
  Alien написав:
  emeta написав:Как тут с финмоном из практики, господа?
Больше 400К требуют доки?

Це залежить від ряду чинників. Наприклад який саме ваш профіль у банку? Наскільки це типова для вас операція? Яким чином вносите кошти? Бо сеп з власного рахунку в іншому банку - це одне, а готівка - це інше, а 40 р2р по 10000 з різних банків це для фінмону думаю буде взагалі зашквар. У будь якому випадку - не маючи підтверджуючих документів на усю подібну суму з будь яким банком не варто грати у гру з назвою "чи помітить фінмон що мені зайшло 400к+", бо з великою ймовірністю буде "ой" у самий неочікуваний момент


Пользуюсь картой шарика без кредлимита, было пару конвертов здесь.
Открывались полугодовые ещё под 21%, вот думаю, стоит ли пополнять их больше 400
По внесению средств, предпочтительнее вносить наличными через кассу?
И вообще, разве способ пополнения как-то влияет на необходимость подтверждать происхождение средств?
Белой зарплаты нет, из источников если прокатят выплаты ФГВФЛ по Форварду, Айбоксу
жодним чином не рекомендується вкладати більше 4 днів знімання коштів,тим паче що умови моніторингу можуть змінити. В Державних ще не стикався з цим але з sensebank вийшов до суми фінмоніторинга
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13985
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 768 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 12:16

дали старі долари

Отримував свій депозит на касі і всунули 200 доларів старого зразку, коли повернувся сказали, що вони такі не видавали. Так сумно від цього стало, хоча все інше мене влаштовує.
gekade7479
 
Повідомлень: 1
З нами з: 15.08.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 12:24

Re: Банк Глобус

  emeta написав:Открывались полугодовые ещё под 21%

наскільки пригадую там обмежений час на поповнення, наче лише перший місяць?...
варто поспішити
адже зараз в банку депо макс 19%
greenozon
 
Повідомлень: 15388
З нами з: 01.06.14
Подякував: 343 раз.
Подякували: 1466 раз.
 
Профіль
1
1
3
Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 13:21

Re: Банк Глобус

greenozon написав:
  emeta написав:Открывались полугодовые ещё под 21%

наскільки пригадую там обмежений час на поповнення, наче лише перший місяць?...
варто поспішити
адже зараз в банку депо макс 19%
То то и оно, но здесь уже 400к
Всех денег не заработаешь,
Пойду в Раду
emeta
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2572
З нами з: 19.03.09
Подякував: 126 раз.
Подякували: 213 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 13:58

  emeta написав:
greenozon написав:
  emeta написав:Открывались полугодовые ещё под 21%

наскільки пригадую там обмежений час на поповнення, наче лише перший місяць?...
варто поспішити
То то и оно, но здесь уже 400к
а на зиму не стрьомно гривню в таких обйомах солить? 8)
flysoulfly
 
Повідомлень: 2439
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1018 раз.
Подякували: 105 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 74757677>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: emeta і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Райффайзен Банк 1 ... 112, 113, 114
Citizen_D » Нед 02 січ, 2022 11:24
1132 866848
Переглянути останнє повідомлення
Вів 15 сер, 2023 12:30
FinTech
А-Банк 1 ... 129, 130, 131
V2 » Суб 01 січ, 2022 21:06
1301 856371
Переглянути останнє повідомлення
Вів 15 сер, 2023 08:37
mihasik
Юнекс Банк 1 ... 50, 51, 52
SILVER_UA » Пон 03 січ, 2022 12:01
515 298167
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 сер, 2023 13:18
greenozon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.