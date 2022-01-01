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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 сер, 2023 14:01
emeta написав:
Пойду в Раду
а что, в Раде пополнение "безлим" весь срок?
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Додано: Вів 15 сер, 2023 14:08
той що із поповненням лише 17%
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