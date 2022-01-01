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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 74757677

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Глобус 4 5 14
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
7%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
29%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
43%
6
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 14:01

  emeta написав:Пойду в Раду
а что, в Раде пополнение "безлим" весь срок?
flysoulfly
 
Повідомлень: 2439
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1018 раз.
Подякували: 105 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 14:08

той що із поповненням лише 17%
greenozon
 
Повідомлень: 15388
З нами з: 01.06.14
Подякував: 343 раз.
Подякували: 1466 раз.
 
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  #<1 ... 74757677
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Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

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