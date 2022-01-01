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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 сер, 2023 14:01
emeta написав:
Пойду в Раду
а что, в Раде пополнение "безлим" весь срок?
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flysoulfly
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Додано: Вів 15 сер, 2023 14:08
той що із поповненням лише 17%
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Додано: Вів 15 сер, 2023 15:28
flysoulfly написав: emeta написав:
То то и оно, но здесь уже 400к
а на зиму
не стрьомно гривню в таких обйомах солить?
стрёмно, но всё в валюте держать не хочу
Пусть будет на хлеб с маслом
Когда ещё карусели те заработают..
flysoulfly написав: emeta написав:
Пойду в Раду
а что, в Раде пополнение "безлим" весь срок?
В Раде вроде бы 20% ещё есть на 3 мес
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emeta
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Додано: Вів 15 сер, 2023 16:30
без пополнения:
emeta написав: flysoulfly написав: emeta написав:
Пойду в Раду
а что, в Раде пополнение
"безлим" весь срок?
В Раде вроде бы 20% ещё есть на 3 мес
даже и 20,5% на 3мес., если открыть в аппке
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flysoulfly
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Додано: Вів 15 сер, 2023 16:53
flysoulfly написав:
без пополнения:
emeta написав: flysoulfly написав:
а что, в Раде пополнение
"безлим" весь срок?
В Раде вроде бы 20% ещё есть на 3 мес
даже и 20,5% на 3мес., если открыть в аппке
а чё его пополнять то,тем более "безлим"?
стрёмно же в гривне)
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emeta
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