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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 74757677

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Банк Глобус 4 5 15
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
7%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
6
Всього голосів : 15
Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 14:01

  emeta написав:Пойду в Раду
а что, в Раде пополнение "безлим" весь срок?
flysoulfly
 
Повідомлень: 2468
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1021 раз.
Подякували: 106 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 14:08

той що із поповненням лише 17%
greenozon
 
Повідомлень: 15396
З нами з: 01.06.14
Подякував: 345 раз.
Подякували: 1466 раз.
 
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3
Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 15:28

  flysoulfly написав:
  emeta написав:То то и оно, но здесь уже 400к
а на зиму не стрьомно гривню в таких обйомах солить? 8)

стрёмно, но всё в валюте держать не хочу
Пусть будет на хлеб с маслом
Когда ещё карусели те заработают..
  flysoulfly написав:
  emeta написав:Пойду в Раду
а что, в Раде пополнение "безлим" весь срок?

В Раде вроде бы 20% ещё есть на 3 мес
emeta
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Повідомлень: 2576
З нами з: 19.03.09
Подякував: 126 раз.
Подякували: 213 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 16:30

  emeta написав:
  flysoulfly написав:
  emeta написав:Пойду в Раду
а что, в Раде пополнение "безлим" весь срок?

В Раде вроде бы 20% ещё есть на 3 мес
без пополнения: даже и 20,5% на 3мес., если открыть в аппке
flysoulfly
 
Повідомлень: 2468
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Подякував: 1021 раз.
Подякували: 106 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 16:53

  flysoulfly написав:
  emeta написав:
  flysoulfly написав:а что, в Раде пополнение "безлим" весь срок?

В Раде вроде бы 20% ещё есть на 3 мес
без пополнения: даже и 20,5% на 3мес., если открыть в аппке


а чё его пополнять то,тем более "безлим"?
стрёмно же в гривне)
emeta
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Повідомлень: 2576
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Подякував: 126 раз.
Подякували: 213 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 08:54

  emeta написав:
  flysoulfly написав:
  flysoulfly написав:а что, в Раде пополнение "безлим" весь срок?
а чё его пополнять то,тем более "безлим"?
стрёмно же в гривне)
вот именно стрьомно на полную сумму сразу сейчас!
а пополнять не сейчас же, а зимой, например, за месяц до окончания, т.е. с уже более понятной перспективой на весну, как минимум.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 12:21

с Глобусплюсовского счета в выходные СЕП уходит :?:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 12:50

Re: Банк Глобус

Панове, а якщо глобус пожмотився дати кредліміт (на глобус плюс), то це назавжди (в осяжному часі)? Або були прецеденти протилежного?
dr_morgenstern
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 13:17

  dr_morgenstern написав:Панове, а якщо глобус пожмотився дати кредліміт (на глобус плюс), то це назавжди (в осяжному часі)? Або були прецеденти протилежного?

А комусь щас дає?
То після війни, мабуть
Amethyst
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Подякував: 327 раз.
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