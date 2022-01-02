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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 19 сер, 2023 17:49
Amethyst написав: dr_morgenstern написав:
Панове, а якщо глобус пожмотився дати кредліміт (на глобус плюс), то це назавжди (в осяжному часі)? Або були прецеденти протилежного?
А комусь щас дає?
То після війни, мабуть
та наче трохи дають:viewtopic.php?p=5585797#p5585797viewtopic.php?p=5587121#p5587121
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Додано: Суб 19 сер, 2023 18:06
Хм, а мені і не запропонували, хоча теж депо размістив, пройшов віддалену актуалізацію.
Навіть старий поточний мій знайшли, але дружити не хочуть (
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Додано: Суб 19 сер, 2023 18:18
Amethyst написав:
Хм, а мені і не запропонували, хоча теж депо размістив, пройшов віддалену актуалізацію.
Навіть старий поточний мій знайшли, але дружити не хочуть (
То може на вашій особистій справі як і у решти "свиней" мітка "екскомюнікадо" проставлена за подвиги часів відсоточки+ і т.п.?
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Alien
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Додано: Суб 19 сер, 2023 19:11
Alien написав: Amethyst написав:
Хм, а мені і не запропонували, хоча теж депо размістив, пройшов віддалену актуалізацію.
Навіть старий поточний мій знайшли, але дружити не хочуть (
То може на вашій особистій справі як і у решти "свиней" мітка "екскомюнікадо" проставлена за подвиги часів відсоточки+ і т.п.?
Мне карту дали, КЛ нет.
Двум ИНН вообще отказали в обслуживании.
Все трое качались на качелях.
И все трое свинячили на старой КБ программе
А что такое "екскомюнікадо"?
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Додано: Суб 19 сер, 2023 19:27
melkh написав:Amethyst
реєструвався онлайн, зараз по акції оформив депік, зразу підкачали кредитік, відмовився.
Сколько дали, если не секрет?
Я у них прошу каждый месяц - каждый раз отлуп. Сумма депо на порядок больше просимого лимита.
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Додано: Суб 19 сер, 2023 20:30
guntherhouse777 написав:
А что такое "екскомюнікадо"?
"Джон Уік" не дивились ?
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