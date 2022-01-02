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Обслуговування в українських
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 75767778

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Банк Глобус 4 5 15
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
7%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
6
Всього голосів : 15
Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 17:49

  Amethyst написав:
  dr_morgenstern написав:Панове, а якщо глобус пожмотився дати кредліміт (на глобус плюс), то це назавжди (в осяжному часі)? Або були прецеденти протилежного?

А комусь щас дає?
То після війни, мабуть
та наче трохи дають:
viewtopic.php?p=5585797#p5585797
viewtopic.php?p=5587121#p5587121
FinTech
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 18:06

Re: Банк Глобус

Хм, а мені і не запропонували, хоча теж депо размістив, пройшов віддалену актуалізацію.
Навіть старий поточний мій знайшли, але дружити не хочуть (
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 18:18

  Amethyst написав:Хм, а мені і не запропонували, хоча теж депо размістив, пройшов віддалену актуалізацію.
Навіть старий поточний мій знайшли, але дружити не хочуть (

То може на вашій особистій справі як і у решти "свиней" мітка "екскомюнікадо" проставлена за подвиги часів відсоточки+ і т.п.? ;)
Alien
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 19:11

  Alien написав:
  Amethyst написав:Хм, а мені і не запропонували, хоча теж депо размістив, пройшов віддалену актуалізацію.
Навіть старий поточний мій знайшли, але дружити не хочуть (

То може на вашій особистій справі як і у решти "свиней" мітка "екскомюнікадо" проставлена за подвиги часів відсоточки+ і т.п.? ;)

Мне карту дали, КЛ нет.
Двум ИНН вообще отказали в обслуживании.
Все трое качались на качелях.
И все трое свинячили на старой КБ программе

А что такое "екскомюнікадо"?
guntherhouse777
 
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  melkh написав:Amethyst реєструвався онлайн, зараз по акції оформив депік, зразу підкачали кредитік, відмовився.

Сколько дали, если не секрет?
Я у них прошу каждый месяц - каждый раз отлуп. Сумма депо на порядок больше просимого лимита.
Кащей
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 20:30

Re: Банк Глобус

  guntherhouse777 написав:А что такое "екскомюнікадо"?

"Джон Уік" не дивились ? ;)
Alien
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 00:40

Кащей 35 к, кешбек вище за свої - тому і відмовляюся.
melkh
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Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 18:49

кредитний ліміт

Насипали 10000. Особо не потрібно так як є на інших картках, але нехай буде. Для власних коштів відкрив картку globusplus light.
jeykoxc
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 21:20

  jeykoxc написав:Насипали 10000. Особо не потрібно так як є на інших картках, але нехай буде. Для власних коштів відкрив картку globusplus light.

В мене так само 10к. Користуюсь кб за свої. Напрягає не переступити на кредитні. Відмовлятись від кредліміту не хочу, хай буде. Лайт - це вихід? Кб той само? Подякую
valya
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