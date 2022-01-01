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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 сер, 2023 12:15
greenozon написав: valya написав:
Лайт - це вихід? Кб той само?
все те саме, але навіть більше!
бо можна не 500 а 500+500 в міс наколядувати
Клас! А безкоштовна доставка пластику наразі є?
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