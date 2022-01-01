RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Глобус

Банк Глобус
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 76777879

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Глобус 4 5 15
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
7%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
6
Всього голосів : 15
Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 12:15

  greenozon написав:
  valya написав:Лайт - це вихід? Кб той само?

все те саме, але навіть більше!
бо можна не 500 а 500+500 в міс наколядувати

Клас! А безкоштовна доставка пластику наразі є?
valya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1789
З нами з: 31.10.12
Подякував: 624 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 14:14

  valya написав:
  greenozon написав:
  valya написав:Лайт - це вихід? Кб той само?

все те саме, але навіть більше!
бо можна не 500 а 500+500 в міс наколядувати

Клас! А безкоштовна доставка пластику наразі є?

Безкоштовна доставка закінчилась 31 липня і більше не пролонговувалась. Але нашо той пластик треба? Чи телефону з NFC не маєте?
Alien
 
Повідомлень: 2330
З нами з: 12.01.20
Подякував: 70 раз.
Подякували: 697 раз.
 
Профіль
3
  #<1 ... 76777879
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: cinon, Lost, reef, riwalir і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Піреус Банк МКБ 1 ... 26, 27, 28
yuluk » Пон 03 січ, 2022 11:42
270 197728
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 сер, 2023 13:26
lloydbanksua
Банк Південний 1 ... 13, 14, 15
sens » Суб 01 січ, 2022 02:54
148 157774
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 сер, 2023 13:23
flysoulfly
Райффайзен Банк 1 ... 114, 115, 116
Citizen_D » Нед 02 січ, 2022 11:24
1157 869802
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 сер, 2023 12:32
cohan

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (4233)
22.08.2023 14:46
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.