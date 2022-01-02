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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 76777879

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Глобус 4 5 15
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
7%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
6
Всього голосів : 15
Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 12:15

  greenozon написав:
  valya написав:Лайт - це вихід? Кб той само?

все те саме, але навіть більше!
бо можна не 500 а 500+500 в міс наколядувати

Клас! А безкоштовна доставка пластику наразі є?
valya
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Повідомлень: 1790
З нами з: 31.10.12
Подякував: 625 раз.
Подякували: 117 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 14:14

  valya написав:
  greenozon написав:
  valya написав:Лайт - це вихід? Кб той само?

все те саме, але навіть більше!
бо можна не 500 а 500+500 в міс наколядувати

Клас! А безкоштовна доставка пластику наразі є?

Безкоштовна доставка закінчилась 31 липня і більше не пролонговувалась. Але нашо той пластик треба? Чи телефону з NFC не маєте?
Alien
 
Повідомлень: 2331
З нами з: 12.01.20
Подякував: 70 раз.
Подякували: 698 раз.
 
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3
Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 15:12

Alien
Звісно, але є прихильники пластику
valya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1790
З нами з: 31.10.12
Подякував: 625 раз.
Подякували: 117 раз.
 
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  #<1 ... 76777879
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