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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 сер, 2023 12:15
greenozon написав: valya написав:
Лайт - це вихід? Кб той само?
все те саме, але навіть більше!
бо можна не 500 а 500+500 в міс наколядувати
Клас! А безкоштовна доставка пластику наразі є?
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valya
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Додано: Вів 22 сер, 2023 14:14
valya написав: greenozon написав: valya написав:
Лайт - це вихід? Кб той само?
все те саме, але навіть більше!
бо можна не 500 а 500+500 в міс наколядувати
Клас! А безкоштовна доставка пластику наразі є?
Безкоштовна доставка закінчилась 31 липня і більше не пролонговувалась. Але нашо той пластик треба? Чи телефону з NFC не маєте?
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Alien
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Додано: Вів 22 сер, 2023 15:12
Alien
Звісно, але є прихильники пластику
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valya
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Додано: Чет 24 сер, 2023 01:12
Помогите мне найти ответы на вопросы. Я с этим банком ранее дел не имел, но хочу заюзать кэшбэк 2% или 3% на продукты.
1. Есть ли у ГЛОБУСа привязка к отделению? Чтоб я мог открыть карту в киевском, а позже обслуживаться на родине (в николаевском).
2. Будет ли кэшбэк 2% или 3% начисляться на карту GlobusPlus Light? Или обязательно открывать кредитную? (Просто хочу открыть только дебетную, без кредитки)
3. Какой минимальный вывод кэшбэка? Как и в других банках "от 100 грн грязными"?
4. В отделении дают только мгновенные карты? Или можно заказать именную?
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Sanyok77
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Додано: Чет 24 сер, 2023 01:41
Sanyok77 написав:
Помогите мне найти ответы на вопросы. Я с этим банком ранее дел не имел, но хочу заюзать кэшбэк 2% или 3% на продукты.
1. Есть ли у ГЛОБУСа привязка к отделению? Чтоб я мог открыть карту в киевском, а позже обслуживаться на родине (в николаевском).
2. Будет ли кэшбэк 2% или 3% начисляться на карту GlobusPlus Light? Или обязательно открывать кредитную? (Просто хочу открыть только дебетную, без кредитки)
3. Какой минимальный вывод кэшбэка? Как и в других банках "от 100 грн грязными"?
4. В отделении дают только мгновенные карты? Или можно заказать именную?
2. viewtopic.php?p=5580209#p5580209
+ viewtopic.php?p=5580225#p5580225
3. viewtopic.php?p=5576415#p5576415
4. viewtopic.php?p=5574374#p5574374
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