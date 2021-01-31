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Обслуговування в українських
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 76777879

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Банк Глобус 4 5 15
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
7%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
6
Всього голосів : 15
Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 12:15

  greenozon написав:
  valya написав:Лайт - це вихід? Кб той само?

все те саме, але навіть більше!
бо можна не 500 а 500+500 в міс наколядувати

Клас! А безкоштовна доставка пластику наразі є?
valya
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Повідомлень: 1792
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Подякував: 625 раз.
Подякували: 117 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 14:14

  valya написав:
  greenozon написав:
  valya написав:Лайт - це вихід? Кб той само?

все те саме, але навіть більше!
бо можна не 500 а 500+500 в міс наколядувати

Клас! А безкоштовна доставка пластику наразі є?

Безкоштовна доставка закінчилась 31 липня і більше не пролонговувалась. Але нашо той пластик треба? Чи телефону з NFC не маєте?
Alien
 
Повідомлень: 2353
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Подякували: 708 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 15:12

Alien
Звісно, але є прихильники пластику
valya
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Повідомлень: 1792
З нами з: 31.10.12
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Подякували: 117 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 01:12

Re: Банк Глобус

Помогите мне найти ответы на вопросы. Я с этим банком ранее дел не имел, но хочу заюзать кэшбэк 2% или 3% на продукты.
1. Есть ли у ГЛОБУСа привязка к отделению? Чтоб я мог открыть карту в киевском, а позже обслуживаться на родине (в николаевском).
2. Будет ли кэшбэк 2% или 3% начисляться на карту GlobusPlus Light? Или обязательно открывать кредитную? (Просто хочу открыть только дебетную, без кредитки)
3. Какой минимальный вывод кэшбэка? Как и в других банках "от 100 грн грязными"?
4. В отделении дают только мгновенные карты? Или можно заказать именную?
Sanyok77
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Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 01:41

  Sanyok77 написав:Помогите мне найти ответы на вопросы. Я с этим банком ранее дел не имел, но хочу заюзать кэшбэк 2% или 3% на продукты.
1. Есть ли у ГЛОБУСа привязка к отделению? Чтоб я мог открыть карту в киевском, а позже обслуживаться на родине (в николаевском).
2. Будет ли кэшбэк 2% или 3% начисляться на карту GlobusPlus Light? Или обязательно открывать кредитную? (Просто хочу открыть только дебетную, без кредитки)
3. Какой минимальный вывод кэшбэка? Как и в других банках "от 100 грн грязными"?
4. В отделении дают только мгновенные карты? Или можно заказать именную?

2. viewtopic.php?p=5580209#p5580209
+ viewtopic.php?p=5580225#p5580225
3. viewtopic.php?p=5576415#p5576415
4. viewtopic.php?p=5574374#p5574374
FinTech
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Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 11:49

Sanyok77
1. viewtopic.php?p=5574374#p5574374
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 20:47

З сьогоднішнього дня покращили тарифи, пробую з Глобус плюс відправити кошти малює 4%,це з 24.08.
melkh
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Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 23:49

  melkh написав:З сьогоднішнього дня покращили тарифи, пробую з Глобус плюс відправити кошти малює 4%,це з 24.08.

Дуже цікава заявочка)
Мабуть вас перевели на спеціальний тариф, бо у всіх останні зміни тарифи були у березні, а перекази власних коштів так і залишилися без комісії. Кредитні — так, 4%, власні — 0% (до 10 штук на місяць, але не більше 50 тисяч), далі 1%.
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 23:55

unknownurl Так, перевірив, 11 платіж за серпень, ось чого вона і вийо***. Дякую за відповідь.
melkh
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Повідомлень: 856
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nighthawk5

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