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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 сер, 2023 08:57
Дозволили в додатку відкривати валютні віртуальні картки
USD, EUR чи обі
И теперь для кейса с конвертдепо
можно будет обойти мзду 50грн. (или даже 50+50 ? ) за открытие счета
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flysoulfly
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