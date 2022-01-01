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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 77787980

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Глобус 4 5 15
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
7%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
6
Всього голосів : 15
Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 08:57

Дозволили в додатку відкривати валютні віртуальні картки
USD, EUR чи обі

И теперь для кейса с конвертдепо можно будет обойти мзду 50грн. (или даже 50+50 ? ) за открытие счета :?:
flysoulfly
 
Повідомлень: 2593
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1048 раз.
Подякували: 111 раз.
 
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  #<1 ... 77787980
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