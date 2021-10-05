Дозволили в додатку відкривати валютні віртуальні картки
USD, EUR чи обі
И теперь для кейса с конвертдепо можно будет обойти мзду 50грн. (или даже 50+50 ? ) за открытие счета
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 сер, 2023 08:57
И теперь для кейса с конвертдепо можно будет обойти мзду 50грн. (или даже 50+50 ? ) за открытие счета
Додано: Сер 30 сер, 2023 16:06
Звонил операм.как я понял, еще нет точных и понятных инструкций по вал.картам.похоже, пробивают рынок..
|