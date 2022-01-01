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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 сер, 2023 08:57
Дозволили в додатку відкривати валютні віртуальні картки
USD, EUR чи обі
И теперь для кейса с конвертдепо
можно будет обойти мзду 50грн. (или даже 50+50 ? ) за открытие счета
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flysoulfly
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Додано: Сер 30 сер, 2023 16:06
Звонил операм.как я понял, еще нет точных и понятных инструкций по вал.картам.похоже, пробивают рынок..
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korzviktor20
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Додано: Чет 31 сер, 2023 17:23
від завтра (1 вересня) падають депо-ставки
ще сьогодні можна по старих % зайти
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greenozon
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Додано: Чет 31 сер, 2023 18:28
Налили 5т ліміту сьогодні
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wolt450
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Додано: Чет 31 сер, 2023 18:30
wolt450 написав:
Налили 5т ліміту сьогодні
на G+? Самі чи просили?
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Alien
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Додано: Чет 31 сер, 2023 18:47
Alien написав: wolt450 написав:
Налили 5т ліміту сьогодні
на G+? Самі чи просили?
так
не просив, юзав обидві активно. майже по 1000 вибирав кб
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wolt450
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Чет 31 сер, 2023 12:38
sens
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