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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 77787980

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Банк Глобус 4 5 15
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
7%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
6
Всього голосів : 15
Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 08:57

Дозволили в додатку відкривати валютні віртуальні картки
USD, EUR чи обі

И теперь для кейса с конвертдепо можно будет обойти мзду 50грн. (или даже 50+50 ? ) за открытие счета :?:
flysoulfly
 
Повідомлень: 2641
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1058 раз.
Подякували: 115 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 16:06

Звонил операм.как я понял, еще нет точных и понятных инструкций по вал.картам.похоже, пробивают рынок..
korzviktor20
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Повідомлень: 178
З нами з: 12.05.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 8 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 17:23

від завтра (1 вересня) падають депо-ставки
ще сьогодні можна по старих % зайти
greenozon
 
Повідомлень: 15440
З нами з: 01.06.14
Подякував: 347 раз.
Подякували: 1471 раз.
 
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1
1
3
Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 18:28

Re: Банк Глобус

Налили 5т ліміту сьогодні
wolt450
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Повідомлень: 3735
З нами з: 07.12.10
Подякував: 15 раз.
Подякували: 388 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 18:30

  wolt450 написав:Налили 5т ліміту сьогодні

на G+? Самі чи просили?
Alien
 
Повідомлень: 2410
З нами з: 12.01.20
Подякував: 71 раз.
Подякували: 717 раз.
 
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3
Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 18:47

  Alien написав:
  wolt450 написав:Налили 5т ліміту сьогодні

на G+? Самі чи просили?


так
не просив, юзав обидві активно. майже по 1000 вибирав кб
wolt450
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Повідомлень: 3735
З нами з: 07.12.10
Подякував: 15 раз.
Подякували: 388 раз.
 
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  #<1 ... 77787980
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