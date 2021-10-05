Дозволили в додатку відкривати валютні віртуальні картки
USD, EUR чи обі
И теперь для кейса с конвертдепо можно будет обойти мзду 50грн. (или даже 50+50 ? ) за открытие счета
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Додано: Сер 30 сер, 2023 08:57
И теперь для кейса с конвертдепо можно будет обойти мзду 50грн. (или даже 50+50 ? ) за открытие счета
Додано: Сер 30 сер, 2023 16:06
Звонил операм.как я понял, еще нет точных и понятных инструкций по вал.картам.похоже, пробивают рынок..
Додано: Чет 31 сер, 2023 17:23
від завтра (1 вересня) падають депо-ставки
ще сьогодні можна по старих % зайти
Додано: Чет 31 сер, 2023 18:28
Re: Банк Глобус
Налили 5т ліміту сьогодні
Додано: Чет 31 сер, 2023 18:47
Додано: Чет 31 сер, 2023 21:29
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