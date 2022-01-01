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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 вер, 2023 15:10
https://globusbank.com.ua/ua/tp-onlayn-dlya-viplat.html
emeta написав:
В приложении со счёта онлайн для выплат переводы без комиссии на карту, счёт в другой банк?
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Додано: П'ят 01 вер, 2023 15:18
melkh написав:Amethyst
реєструвався онлайн, зараз по акції оформив депік, зразу підкачали кредитік, відмовився.
Яким способом "правильно" зайти в цей банчик? Чи рефки є для новачків?
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