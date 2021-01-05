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Обслуговування в українських
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 78798081

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Банк Глобус 4 5 15
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
7%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
6
Всього голосів : 15
Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 15:10

Re: Банк Глобус

  emeta написав:В приложении со счёта онлайн для выплат переводы без комиссии на карту, счёт в другой банк?

https://globusbank.com.ua/ua/tp-onlayn-dlya-viplat.html
ramzes4
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 15:18

  melkh написав:Amethyst реєструвався онлайн, зараз по акції оформив депік, зразу підкачали кредитік, відмовився.


Яким способом "правильно" зайти в цей банчик? Чи рефки є для новачків?
alibob
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 22:07

alibob є, але вони профіту не дають.
melkh
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