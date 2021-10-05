Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 вер, 2023 15:10
emeta написав:
В приложении со счёта онлайн для выплат переводы без комиссии на карту, счёт в другой банк?
https://globusbank.com.ua/ua/tp-onlayn-dlya-viplat.html
ramzes4
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Додано: П'ят 01 вер, 2023 15:18
melkh написав: Amethyst
реєструвався онлайн, зараз по акції оформив депік, зразу підкачали кредитік, відмовився.
Яким способом "правильно" зайти в цей банчик? Чи рефки є для новачків?
alibob
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Додано: П'ят 01 вер, 2023 22:07
alibob є, але вони профіту не дають.
melkh
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Додано: Пон 04 вер, 2023 15:48
Панове, такой вопрос, насколько выгодно платить картой Глобус+ на Iherb?
Курс доллара - 37,4 + % кешбека (насколько знаю, оплата проходит как продукты). Смущает только, что конвертация через евро, не съест ли всю выгоду?
serzh
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