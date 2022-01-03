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Обслуговування в українських
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 78798081

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Банк Глобус 3.8 5 16
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
38%
6
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 15:10

Re: Банк Глобус

  emeta написав:В приложении со счёта онлайн для выплат переводы без комиссии на карту, счёт в другой банк?

https://globusbank.com.ua/ua/tp-onlayn-dlya-viplat.html
ramzes4
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 15:18

  melkh написав:Amethyst реєструвався онлайн, зараз по акції оформив депік, зразу підкачали кредитік, відмовився.


Яким способом "правильно" зайти в цей банчик? Чи рефки є для новачків?
alibob
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 22:07

alibob є, але вони профіту не дають.
melkh
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 15:48

Панове, такой вопрос, насколько выгодно платить картой Глобус+ на Iherb?
Курс доллара - 37,4 + % кешбека (насколько знаю, оплата проходит как продукты).
Смущает только, что конвертация через евро, не съест ли всю выгоду?
serzh
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 12:26

Re: Банк Глобус

Відгук про кешбек.

Була сдійснена покупка в магазині ЖЖУК з он-лайн оплатою.
Але за обраною партнерською категорією кешбек НЕ нараховано.

Тех. підтримка у вайбері взагалі не розуміє що їй кажуть.
І просто бісить своєю некомпетентнісю. Посилаючись на все що завгодно аби тільки від не відчепились.
Просто ДНО!

Прикладаю скріни, з додатку на яких ніде не вказано яка саме форма оплати повинна бути, - через тірмінал або онлайн.

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Savage Mind
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 12:30

  Savage Mind написав:Відгук про кешбек.

Була сдійснена покупка в магазині ЖЖУК з он-лайн оплатою.
Але за обраною партнерською категорією кешбек НЕ нараховано.

Тех. підтримка у вайбері взагалі не розуміє що їй кажуть.
І просто бісить своєю некомпетентнісю. Посилаючись на все що завгодно аби тільки від не відчепились.
Просто ДНО!

Прикладаю скріни, з додатку на яких ніде не вказано яка саме форма оплати повинна бути, - через тірмінал або онлайн.

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с Жуком такое бывает, с ПУМБом испытал подобное
но - иногда начисляют, логику я не выстроил

пишите и тем и тем, но думаю ничего не получите
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 12:30

Savage Mind

Що Ви очікуєте від форумчан?
Investor_K
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Investor_K
Просто інформую..
Savage Mind
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